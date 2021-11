Ouganda : Deux explosions ce matin au cœur de Kampala

Deux explosions ont eu lieu ce mardi matin à Kampala, la capitale de l’Ouganda, tuant au moins deux personnes, selon les autorités sécuritaires locales.

L’une de ces explosions a eu lieu très près du Parlement et la seconde près du poste de police central. «Ce que nous pouvons dire, c’est que c’était une attaque; mais qui est responsable est une question qui fait l’objet d’une enquête», a déclaré le chef adjoint de la police ougandaise, Edward Ochom.

Le bilan de deux morts reste provisoire et pourrait s’aggraver, selon les témoignages. On déplore également plusieurs dégâts matériels, dont des voitures détruites et les vitrines de commerces soufflées.

Les attaques de ce genre ont resurgi en Ouganda ces derniers temps. Le mois dernier, la capitale Kampala a été frappée à deux reprises par des explosions, pour un bilan total d’au moins deux morts et plusieurs blessés.

Le groupe terroriste État islamique avait revendiqué l’un de ces attentats. Le président ougandais, Yoweri Museveni, avait alors tenté de rassurer ses compatriotes en leur promettant de «vaincre cette criminalité comme nous avons vaincu toutes les autres criminalités».