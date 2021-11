La police kenyane appréhende les trois terroristes évadés de prison

La direction des enquêtes criminelles du Kenya a annoncé jeudi l’arrestation des trois détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qui s’étaient échappés cette semaine, de la prison à sécurité maximale de Kamiti.

Les trois hommes ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de se rendre en Somalie, selon le directeur des enquêtes criminelles, George Kinoti. Parmi eux figurait Mohamed Ali Abikar, condamné à 41 ans de prison pour une attaque contre l’université de Garissa, dans l’est du Kenya, qui a fait 148 morts, pour la plupart des étudiants.

Sept gardiens de prison au Kenya avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire, accusés de «laxisme» et d’«incompétence». Le ministre de l’Intérieur, Fred Matiangi a promis d’«agir de manière déterminée pour veiller à ce que ce type de négligence ne se reproduise plus, car elle met en danger nos concitoyens».

Le 14 octobre 2021, trois policiers avaient été mis en cause après l’évasion de Masten Milimo Wanjala, un dangereux criminel décrit comme un «vampire assoiffé de sang».

Le parquet avait accusé ces policiers d’avoir «facilité la fuite» du détenu ou «de négligence pour l’empêcher» de s’enfuir. M. Wanjala a été retrouvé quelques jours plus tard dans son village natal, lynché par la population locale.