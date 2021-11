ZLECA : Le Soudan du Sud se fait toujours prier

Le Conseil des affaires d’Afrique de l’Est (EABC) exhorte de nouveau, le Soudan du Sud à rejoindre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) mise en place par l’Union Africaine (UA) pour redynamiser les échanges commerciaux entre les Etats du continent.

Le Soudan du Sud est, à ce jour, le seul Etat membre de la Communauté est-africaine (EAC) à ne pas avoir ratifié l’accord portant institution de la ZLECA. Et ceci ne devrait pas avantager ce jeune Etat, estime l’EABC, l’organisme régional de surveillance du secteur privé et des affaires d’Afrique de l’Est.

Son directeur général, John Bosco Kalisa, affirme que le Soudan du Sud «présente un avantage compétitif dans les secteurs de l’agriculture et du bétail ainsi qu’avec les petites et moyennes entreprises des domaines du cuir et du beurre», des raisons suffisantes pour rejoindre la ZLECA.

Il souhaite donc que les secteurs sud-soudanais du cuir et du beurre soient intégrés dans la chaîne de valeurs régionale pour «renforcer les capacités de production et davantage exporter vers le continent africain».

La ZLECA a pour objectifs d’augmenter le commerce intra-africain de 52% d’ici 2022 et de supprimer les taxes douanières sur 90% des marchandises. Au moins 42 Etats membres de l’Union africaine (UA) ont déjà ratifié cet accord qui a vu le jour en mars 2018 à Kigali, capitale du Rwanda.