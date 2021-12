Le président de la CAF Motsepe au Cameroun pour les derniers réglages de la CAN 2021

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, effectue actuellement une visite de travail au Cameroun qui abritera à partir du 9 janvier 2022, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

La mission du patron de la CAF sera de s’assurer des derniers réglages et lever définitivement les doutes et les rumeurs sur un éventuel report de cette compétition continentale.

C’est à ce titre que Patrice Motsepe va rencontrer le président camerounais, Paul Biya et visiter le stade d’Olembé, à Yaoundé, où doit se dérouler le match d’ouverture de la CAN2021.

Ce stade n’est pas tout à fait fini, mais les organisateurs se veulent toujours rassurants : «Nous sommes très clairs en ce qui concerne notre engagement à faire [de la CAN] un succès au Cameroun», a déclaré à la presse Patrice Motsepe.

Le Cameroun avait déjà perdu l’organisation de la CAN en 2019 pour retard dans les préparatifs. L’édition suivante de 2021 a été reportée en 2022 à cause de la pandémie du coronavirus.

Et cette pandémie menace encore de perturber la fête du football africain, les clubs de football européens étant réticents à libérer les joueurs internationaux africains pour défendre leur pays à la CAN.

Pour les rassurer, la CAF a dévoilé un protocole sanitaire qui impose le pass sanitaire aux supporters désireux d’aller aux stades et un contrôle sanitaire strict et permanent pour les joueurs et leurs encadrements durant toute la compétition.