RDC: Joseph Kabila envisage une plainte contre les architectes du «Congo Hold-up»

L’ancien président congolais, Joseph Kabila menace de porter plainte contre les auteurs de l’enquête dénommée «Congo Hold-up» dans laquelle il est accusé d’avoir détourné plusieurs millions de dollars durant son dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo (RDC).

«Suite à la violation grave et intentionnelle de ses droits fondamentaux, notre client se réserve le droit de saisir incessamment les instances judiciaires compétentes tant en République démocratique du Congo qu’à l’étranger», a déclaré jeudi Me Raphaël Nyabirungu, chef du collectif d’avocats congolais de Joseph Kabila.

L’enquête «Congo Hold-up» a été menée par le média d’investigation français en ligne Mediapart et l’ONG Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF).

Ces auteurs se fondent sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels pour affirmer que l’ex-président Kabila a siphonné 138 millions de dollars des caisses de la RDC durant cinq années. Ces données à charge ont été analysées par 19 médias internationaux et 5 ONG pendant six mois sous la coordination du réseau European Investigative collaborations (EIC).

Pour Me Nyabirungu, l’ancien président Kabila est «victime de l’acharnement de la part des médias internationaux politiquement orientés, manipulés et instrumentalisés qui ont reçu la mission d’intensifier la crise politique en RDC aux fins de maintenir le contrôle du sol et du sous-sol congolais».