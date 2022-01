Les ressortissants d’Afrique australe autorisés à se rendre dans l’Île Maurice

L’Île Maurice a levé l’interdiction de voyage imposée depuis le 29 novembre 2021, aux ressortissants de six pays d’Afrique australe à cause de l’apparition du variant Omicron du coronavirus.

A compter de ce vendredi 07 janvier 2022, les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud et du Botswana peuvent reprendre librement la destination de l’Île Maurice, selon un communiqué de l’Office du tourisme mauricien (MTPA).

Le tourisme, dont dépend largement l’économie mauricienne, a été fortement handicapé par la pandémie du coronavirus qui touche l’île depuis mars 2020. Aujourd’hui, les autorités sanitaires de ce petit pays insulaire, ne ménagent aucun effort pour maintenir ce secteur à flot et sauver l’économie locale.

«Les protocoles sanitaires de l’ensemble de l’industrie hôtelière mauricienne restent au plus haut niveau des normes les plus élevées, garantissant que la communauté locale et les invités internationaux bénéficient d’une protection maximale contre le virus. Les visiteurs peuvent réserver leurs vacances à l’île Maurice en toute confiance. Leurs voyages seront agréables, sûrs et sécurisés», assure Arvind Bundhun, directeur de l’Office du tourisme mauricien.