Rwanda : Le procès en appel de Paul Rusesabagina se poursuivra sans lui

La justice rwandaise a décidé mardi, de poursuivre le procès en appel de Paul Rusesabagina sans sa présence, puisqu’il a choisi lui-même de boycotter les audiences.

A l’issue des débats hier lors de la seconde journée du procès, les juges ont estimé que «le fait que Paul Rusesabagina ait été informé par le chef de la prison où il est détenu, qui a compétence pour le faire, montre que c’était sa décision de ne pas assister à l’audience».

Par conséquent, le procès va se poursuivre demain jeudi, et la décision qui en sortira lui sera applicable. Paul Rusesabagina, le héros du film «Hôtel Rwanda», a été arrêté fin août 2020, puis jugé un an plus tard pour son soutien présumé au Front de libération nationale (FLN), un groupe rebelle accusé d’attaques armées en 2018 et 2019, ayant fait neuf morts au Rwanda.

En mars dernier, il a décidé de boycotter les audiences de son procès, jugeant ses droits «violés» après le rejet d’une demande de reporter le jugement afin de préparer sa défense.

Le verdict du procès rendu en première instance en septembre, le reconnait coupable de plusieurs chefs d’accusation dont terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il a été condamné à 25 ans de prison.

Rusesabagina a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, et a fait appel de sa condamnation en première instance, affirmant être victime d’un acharnement politique à cause de ses critiques contre le Chef de l’Etat Paul Kagamé.