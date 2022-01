La RDC accède à la présidence de la CEEAC

La République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement pris la présidence tournante de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ce 19 janvier 2022, lors de la 20ème session de la Conférence des Chefs d’États et des gouvernements de cette organisation régionale.

Le président congolais, Félix Tshisekedi succède ainsi à son homologue du Congo-Brazzaville voisin, Denis Sassou N’Guesso, et poursuivra les nouveaux axes prioritaires de la CEEAC que sont la sécurité et les infrastructures routières pour relier les Etats membres entre eux et renforcer l’intégration régionale.

Lors de sa 20è session tenue les 18 et 19 janvier à Brazzaville, la CEEAC a regretté les impacts négatifs des conflits et du terrorisme sur le développement de la région et de toute l’Afrique.

Elle a alors exhorté l’Union africaine (UA) à organiser une session extraordinaire en février prochain, sur le terrorisme, «conformément à la décision de l’Assemblée générale de l’union prise en février 2020».

Cette session extraordinaire devra se tenir «au lendemain du prochain sommet ordinaire de l’UA prévu les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba», précise le communiqué final de la 20ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC.