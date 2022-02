Le décès du petit Rayan attriste au-delà des frontières du Maroc

Le Maroc a été attristé ce week-end par le décès de Rayan, un petit garçon de 5 ans que les secouristes ont pourtant tous mis en œuvre pour tenter de l’extraire vivant d’un puits étroit de 32 mètres de profondeur dans la province Chefchaouen au nord du Maroc.

Samedi soir, le petit Rayan a été finalement sorti de ce puits où il était tombé le mardi 1er février et a été aussitôt pris en charge par les services médicaux. Mais il rendit l’âme alors que l’ambulance médicalisée le conduisait vers un hôpital.

Les messages de condoléances ont afflué du monde entier pour la famille du petit Rayan et tout le Maroc, à commencer par le Roi Mohammed VI qui a personnellement appelé au téléphone les parents M. Khaled Aourram et Mme Ouassima Kharchich, pour leur présenter ses condoléances et leur témoigner tout son soutien.

Les services de secours, la protection civile et les autorités marocaines ont pourtant mobilisé tous les moyens possibles pour tenter de sauver Rayan, mais l’étroitesse du trou et la morphologie du sol ont rendu difficile l’opération d’extraction de l’enfant.

Aux abords du puits, des centaines de Marocains sont venus soutenir les secouristes et apporter leur soutien à la famille. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation a été spontanée en faveur du petit Rayan, avec plusieurs prières et messages de soutien aux parents, aux secouristes.

Des quatre coins du monde, de nombreux chefs d’Etat et de personnalités du monde politique, religieux et du sport ont exprimé dans des messages ou via les réseaux sociaux, leurs condoléances et leurs sentiments de compassion avec les parents de l’enfant Rayan.