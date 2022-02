Le passage du cyclone Batsirai à Madagascar fait au moins six morts

Le cyclone Batsirai a balayé les côtes de Madagascar le week-end écoulé, causant d’importants dégâts matériels et le décès de six personnes.

Selon les services météorologiques locaux, la zone touchée s’étend sur environ 14 km, où des vents soufflant entre 80 et 165 km/h ont été signalés. «Les vents sont terribles. Je n’ai jamais connu cela. Les vagues sont très hautes», a témoigné un des habitants de la côté.

L’une des villes les plus touchées est la ville côtière de Nosy Varika où la plupart des bâtiments ont été détruits et la ville coupée des environs en raison des inondations.

«C’est comme si nous venions d’être bombardés. La ville de Nosy Varika est détruite à près de 95%. Les maisons solides ont vu leurs toits arrachés par le vent. Les cases en bois ont, pour la plupart, été détruites», a déclaré Willy Raharijaona, conseiller technique du vice-président du Sénat de Madagascar.

Au moins six décès ont été signalés dans la région sinistrée, mais ce bilan pourrait encore s’alourdir, selon les autorités locales. Météo-Madagascar prévient que «des inondations/crues localisées ou généralisées restent à craindre suite aux fortes pluies» qui s’abattent sur la région.

Le cyclone tropical Batsirai a touché la grande île de Madagascar peu après un autre cyclone plus violent, dénommé Anna, qui a provoqué des pluies torrentielles, occasionnant des inondations et éboulements de terrains. Le bilan était d’une cinquantaine de morts et plus de 130.000 sinistré dans douze régions du pays.