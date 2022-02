Le Sénégal remporte la première CAN de football de son histoire

Le Sénégal a remporté dimanche sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, en battant l’Egypte lors de la finale de la 33ème édition qui se disputait au Cameroun.

Dans ce match choc, les deux stars africaines de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, n’ont pu faire basculer le match en faveur de leur pays durant le temps règlementaire et les prolongations. Le Sénégalais a même raté un pénalty en tout début de match.

Il a fallu la séance des tirs aux buts pour que le vainqueur de la CAN 2021 soit connu. Ici, le duel des gardiens a tourné à l’avantage du Sénégalais Edouard Mendy auteur d’un arrêt, après un autre tir raté égyptien. Le Sénégal l’emporte donc 4 tirs contre 2, et succède à l’Algérie au podium de la coupe d’Afrique des Nations.

Le Cameroun, pays hôte de cette CAN 2021, s’est consolé avec le trophée de la troisième place, après sa victoire samedi contre le Burkina Faso. Le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubacar a été sacré meilleur buteur de la compétition avec huit buts.

Les Sénégalais Sadio Mané et Edouard Mendy sont respectivement meilleur joueur et meilleur gardien de cette 33ème édition de la CAN. La prochaine édition de la CAN se jouera en 2023 en Côte d’Ivoire.