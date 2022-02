Kenya : Enorme incendie dans le parc national d’Aberdare

Un énorme incendie qui s’est déclaré samedi soir dans le parc national d’Aberdare n’a pas encore été maîtrisé.

Samuel Ihure, chef du Service forestier de conservation du Kenya (KFS) dans les Hauts plateaux du centre, a déclaré que le feu de forêt affecte principalement la partie nord de l’Aberdare dans la région d’Eburru.

« Le feu est probablement d’origine criminelle car cinq incendies se sont déclarés la nuit dernière », a souligné M. Ihure, notant que des équipes sont déployées sur le terrain pour éteindre les feux.

L’étendue des dégâts est encore inconnue, en raison des vents violents qui ont entravé la surveillance aérienne.

Le parc national d’Aberdare, qui se trouve dans les montagnes de l’Aberdare et s’étend sur une superficie de 766 km2, est l’un des parcs les plus hauts et les plus boisés du Kenya, qui culmine à 4000 mètres d’altitude.