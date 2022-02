La Zambie : Accord de facilité de crédit prolongée de 1,4 milliard de dollars avec le FMI

Le gouvernement zambien et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord sur une facilité de crédit prolongée de 1,4 milliard de dollars sur trois ans, a annoncé le ministère zambien des Finances.

Cet accord fournira à la Zambie « l’espace budgétaire dont elle a besoin et contribuera à consolider notre programme économique national qui repose sur quatre piliers, à savoir la transformation économique et la création d’emplois, le développement humain et social, la durabilité environnementale et la bonne gouvernance », a souligné le ministre des Finances, Situmbeko Musokotwane, dans un communiqué.

Il a ajouté que « la conclusion d’un accord avec le FMI au niveau du personnel était l’un des objectifs immédiats du gouvernement », notant que ce montant s’ajouterait à l’allocation du droit de tirages spéciaux (DTS) de 1,3 milliard de dollars US reçue en août dernier.

« Le président zambien Hakainde Hichilema, avait donné ses orientations au ministère de tutelle pour finaliser les négociations avec le Fonds dans les plus brefs délais, et c’est exactement ce que nous avons fait », a-t-il poursuivi.