L’armée somalienne annonce un nouveau revers pour les terroristes d’Al-Shebab

Les forces armées de Somalie ont affirmé dimanche avoir abattu cinq terroristes du groupe terroriste Al-Shebab, marquant une nouvelle victoire dans la guerre contre ces rebelles qui sèment le chaos dans le pays depuis des années.

Ces terroristes ont été tués lors d’une «opération de sécurité» menée à proximité des districts de Balad et Afgoye, respectivement situés au nord-est et au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, explique l’Armée nationale somalienne (ANS).

Sur Radio Mogadiscio, le commandant de l’ANS a assuré qu’en plus des terroristes tués, les forces de sécurités ont également «détruit leurs cachettes sur les terres arables entre les districts de Balad et Afgoye au cours d’une opération de sécurité planifiée».

Les forces du gouvernement ont récemment intensifié leurs opérations contre les Shebab dans le pays. Le 22 février dernier, elles ont affirmé avoir tué le chef du groupe rebelle somalien Al-Shebab et une soixantaine de ses combattants lors d’opérations dans plusieurs localités du pays. «Les bases des terroristes, y compris leur soi-disant tribunal et les maisons secrètes d’où les militants extorquent de l’argent aux habitants de BulaArudi, Malable, Siigaale et BusleyDaudi, ont également été détruits» lors de l’opération, «y compris les centres d’explosifs», avait indiqué l’ANS.