La saison cyclonique a fait 214 morts à Madagascar

A Madagascar, Environ 214 personnes sont mortes durant la saison des cyclones cette année, selon un bilan établi le 31 mai par le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

La grande île africaine a été frappée par «six phénomènes météorologiques tropicaux entre janvier et avril, faisant au moins 214 morts et affectant environ 571.100 personnes dans le pays», a détaillé l’agence onusienne. La saison cyclonique en Afrique australe court généralement de novembre à avril.

La première tempête tropicale, dénommée Ana, a touché Madagascar en janvier 2022. Cinquante-cinq personnes ont été tuées et environ 131.500 autres touchées principalement dans le centre et le nord du pays.

Le mois de février a été particulièrement difficile, puisque le pays a été frappé, coup sur coup, par les cyclones Batsirai et Emnati. Outre leur lourd bilan de 126 morts et 423.800 sinistrées, ces cyclones ont également causé d’importants dégâts matériels, notamment sur les récoltes, augmentant l’insécurité alimentaire dans la région.

Le dernier cyclone de la saison a touché Madagascar fin avril et a tué cinq personnes et fait plus de 4.800 sinistrés.