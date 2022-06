Covid-19: Le laboratoire BioNTech s’installe au Rwanda

Le laboratoire biotechnologique BioNTech a choisi le Rwanda pour y construire sa filiale africaine destinée à la production des vaccins contre le coronavirus.

La cérémonie d’inauguration du chantier dans la capitale Kigali est prévue pour le 23 juin prochain, en présence du président rwandais Paul Kagame, d’autres chefs d’État africains, ainsi que des représentants de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé. Annonce ce jeudi de la société de biotechnologie dans un communiqué.

Le projet vise à permettre aux pays africains d’accroître leur capacité de production de vaccins contre le coronavirus et augmenter leur couverture vaccinale en rendant les vaccins beaucoup plus disponibles et accessibles sur le continent.

Au 09 juin 2022, les pays africains ont acquis 818 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, d’après le briefing hebdomadaire du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Seulement 1% de ces vaccins sont fabriqués sur le continent.