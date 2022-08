La RDC tient les soldats de l’ONU responsables de la mort de quatre manifestants

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) accuse les casques bleus de l’ONU d’être à l’origine de la mort de quatre personnes lors des dernières manifestations contre la présence de la mission de paix MONUSCO dans le pays.

«Les casques bleus ont tiré en l’air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble a été sectionné et malheureusement, des personnes ont été électrocutées, ce qui a causé quatre morts», a déclaré jeudi Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Ces accusations sont portées contre les Casques bleus, alors que le Gouvernement congolais et l’ONU ont promis d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de ces manifestants.

Les manifestations contre la mission de paix de l’ONU en RDC ont commencé lundi dernier, dans la ville de Goma, à l’appel des mouvements associatifs et de la jeunesse du parti au pouvoir qui jugent cette mission inefficace.

Des installations onusiennes ont été pillées et saccagées. Cinq manifestants ont été tués par balle et au deuxième jour de la mobilisation, 10 personnes dont 7 manifestants et 3 casques bleus sont morts.