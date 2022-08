Kenya: Un candidat à la vice-présidence reconnu coupable de corruption

Au Kenya, la justice a reconnu coupable de corruption le candidat à la vice-présidence, Rigathi Gachagua et lui a ordonné de rembourser 202 millions de shillings (1,7 million de dollars) indus.

La juge Esther Maina de la Haute Cour kényane a statué que le député Gachagua, qui est également le colistier de du candidat à la présidence, William Ruto, a admis avoir reçu des fonds d’agences gouvernementales, mais il n’y avait aucune preuve qu’il ait fourni des services ou des biens au gouvernement.

Les fonds en question sont logés à la Rafiki Microfiinance Bank, et détenus sur trois comptes au nom de Rigathi Gachagua. L’un affiche un solde de 165 millions de shillings, 35 millions sur le deuxième et 773.228 shillings sur le dernier.

«J’ai soigneusement examiné les preuves au dossier, y compris les affidavits, les annexes et les soumissions de toutes les parties et je suis convaincu que les fonds sont passibles de confiscation au profit du gouvernement», a étayé et soutenu la juge.