La RDC va réévaluer le plan de retrait de la MONUSCO

Le gouvernement de Kinshasa va convoquer prochainement une réunion avec la Mission des Nations unies (MONUSCO) en vue de réévaluer son plan de retrait, a indiqué mardi son porte-parole.

La République démocratique du Congo (RDC) pourrait donc demander à la MONUSCO de se retirer plus tôt que prévu par la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le départ de la MONUSCO est réclamé ces derniers jours par les populations congolaises. Les manifestations dans ce sens et la répression qui a suivi ont fait plus d’une trentaine de morts et une centaine de blessé côté civils. «Les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir la MONUSCO de la RDC (…) Nous pensons que nous devons agir», a déclaré mardi le ministre congolais de l’Industrie Julien Paluku, revenu d’une mission d’évaluation dans la province du Nord-Kivu (nord-est).