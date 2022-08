Ethiopie : Quelques 750.000 réfugiés menacés de faim en l’absence de nouveaux financements

Le Gouvernement éthiopien et des Agences onusiennes partenaires ont lancé, ce mardi, un appel conjoint pour réunir les fonds nécessaires à la prise en charge de quelques 750.000 réfugiés venus de plusieurs pays voisins pour s’établir en Ethiopie.

Le Service des réfugiés et des rapatriés d’Ethiopie (RRS), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont besoin de réunir 73 millions de dollars pour fournir durant les six prochains mois, des rations alimentaires à ces personnes nécessiteuses, dont plusieurs enfants en bas âge.

«Le PAM sera complètement à court de provisions pour nourrir les réfugiés d’ici octobre, exposant les familles vulnérables dépendant de l’aide alimentaire à des risques accrus de malnutrition et de carence en micronutriments, de maladie et de manque de protection», lit-on dans le communiqué conjoint publié ce mardi 9 août à Addis-Abeba.

L’agence onusienne explique que ce déficit de financement l’a déjà contrainte à rationner la nourriture pour ces réfugiés enregistrés dans 22 camps et cinq sites d’hébergement en communauté d’accueil dans les régions éthiopiennes d’Afar, d’Amhara, de Benishangul-Gumuz, de Gambella, de Somali et du Tigré.

Un appel urgent a donc été émis en direction des partenaires pour «redoubler d’efforts» en vue de répondre aux «besoins alimentaires à moyen et long termes des réfugiés» en Ethiopie, le troisième pays accueillant le plus de réfugiés en Afrique.