Angola : près de deux millions d’élèves font leur première rentrée

C’est une rentrée record pour l’Angola. L’année scolaire 2025/2026 a démarré ce lundi avec quelque 9,7 millions d’élèves inscrits, dont près de 1,9 million découvrent pour la première fois les bancs de l’école.

Lors de la cérémonie officielle, la ministre d’État chargée du secteur social, Maria do Rosário Bragança, a salué « des avancées indéniables » dans le système éducatif, malgré les contraintes. Près de 130 000 salles de classe sont désormais opérationnelles, soit plus de 3 200 de plus que l’an passé. « La construction de nouvelles écoles a permis d’élargir la couverture scolaire, surtout dans le primaire et le secondaire », a-t-elle souligné.

Mais au-delà des chiffres, la ministre a insisté sur un défi majeur : garantir la qualité de l’enseignement. « Les professeurs sont la véritable base de l’avenir de la nation », a-t-elle rappelé, précisant que le gouvernement poursuit ses efforts de formation. Entre 2019 et 2024, plus de 60 000 enseignants ont été préparés à exercer, et plus de 200 ont achevé un master en méthodologies pédagogiques.

Autre priorité : l’amélioration des conditions de vie des élèves. Le Programme national d’alimentation scolaire, qui sera déployé progressivement, devrait bénéficier à plus de cinq millions d’enfants, de la maternelle au primaire.

Reste un problème de fond : la « pauvreté d’apprentissage », marquée par la difficulté des élèves à maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul. Pour y remédier, le projet Apprentissage en âge approprié accompagne déjà 55 000 enfants dans 73 écoles grâce à la formation de 422 enseignants.

Enfin, l’Angola parie sur la modernité. Le projet École numérique, lancé récemment, introduit des salles connectées avec bibliothèques digitales et intelligence artificielle, ouvrant la voie à un apprentissage plus inclusif et tourné vers l’avenir.