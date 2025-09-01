Guinée-Bissau/Elections 2025 : Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 23 septembre prochain (SJT)

La Cour suprême de justice (CJT) de la Guinée-Bissau a fixé, le week-end écoulé, au 23 septembre, le dernier délai de dépôt des candidatures potentielles aux prochaines élections législatives et présidentielle prévues le 23 novembre 2025.

Dans un communiqué de l’instance CJT a indiqué que l’officialisation et le dépôt des «candidatures sont attendus au plus tard le 25 septembre», et précisé que les listes de candidatures doivent être déposées «obligatoirement en format papier et numérique », avertissant que «les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées».

La CJT a par ailleurs informé que les partis souhaitant former des «coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale», avec obligation, conformément au Code électoral, de notifier l’existence légale de cette coalition au Tribunal avant le 25 septembre via un document signé par les présidents des partis coalisés.