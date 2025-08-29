Plus de 82 mille personnes actuellement portées disparues en Afrique (CICR)

Le service de communication du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a révélé ce jeudi 28 août que «plus de 82.000 personnes sont actuellement portées disparues en Afrique à cause de divers conflits armés et violences».

«Ce chiffre ne représente qu’une petite fraction des disparus. Le nombre enregistré de personnes disparues en Afrique continue d’augmenter», s’est alarmé le Directeur régional du CICR pour l’Afrique, Patrick Youssef.

La section continentale du CICR pointe le conflit au Soudan comme foyer principal de «cette hausse, avec plus de 7.700 demandes d’aide à la localisation d’un disparu». Ce chiffre représente «une hausse de 52% par rapport à 2023, alors que les demandes en provenance du Tchad et du Soudan du Sud voisins se multiplient, avec l’arrivée en masse dans ces pays, de personnes fuyant le Soudan» théâtre d’une guerre civile, ont expliqué les équipes de Patrick Youssef.

Dans la même veine, le nombre de personnes officiellement portées «disparues au Tchad a aussi grimpé pour atteindre 2.577, soit une explosion de 275% par rapport aux chiffres de 2023», a détaillé le CICR, ajoutant que la situation «est la même au Soudan du Sud où l’on a observé une hausse de 70%, avec 6.597 disparus enregistrés».

La Croix Rouge se félicite toutefois, devant ce tableau sombre, d’avoir réalisé avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, «755 réunifications familiales sur le continent en 2024, et fourni des informations fiables sur la localisation des proches de 5.083 familles».