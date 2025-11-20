Le Marocain Achraf Hakimi se pose en modèle pour les jeunes africains après son sacre aux CAF Awards 2025

Le latéral marocain Achraf Hakimi a eu une pensée particulière pour les jeunes africains aspirant à devenir professionnels du football comme lui, quelques minutes après sa consécration ce mercredi 19 novembre, comme «Meilleur Joueur africain de l’année 2025».

Le défenseur du club français PSG a dédié dans ce sens «son trophée à tous les enfants africains et marocains» rêvant de devenir professionnels du football, et à tous ceux qui ont cru en lui depuis l’entame de sa carrière professionnelle.

Se disant fier d’être Marocain, Hakimi a promis que ses coéquipiers et lui-même «vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour essayer de ravir la CAN 2025» qui se jouera à domicile du 21 décembre 2025 jusqu’au 18 janvier 2026.

Le «Meilleur Joueur africain de l’année 2025» a en outre félicité tous ses compatriotes qui ont été primés aux CAF Awards ce 19 novembre. Ils sont au total six talents marocains récompensés sur 7 trophées gagnés en tout par le Maroc.

Achraf Hakimi est le 5è footballeur marocain à se voir décerner le ballon d’or et le Prix du «Meilleur Joueur africain de l’année» après feu Ahmed Faras (1975), Mohamed Timoumi (1985), Zaki Badou (1986) et Mustapha Hadji (1998).