Législatives ivoiriennes : plus de 1 100 candidatures validées pour 255 sièges

La Côte d’Ivoire entre dans la dernière ligne droite avant les élections législatives du 27 décembre. Après la réélection d’Alassane Ouattara avec plus de 89 % des voix, la Commission électorale indépendante (CEI) a publié mardi soir la liste provisoire des candidatures admises à ce scrutin crucial.

Au total, 1 141 candidatures ont été retenues, après le retrait ou le rejet de 272 dossiers pour désistement ou irrégularités. Le parti présidentiel, le RHDP, aligne plus de 200 prétendants dans toutes les circonscriptions, dont plusieurs figures de premier plan. Le vice-président Tiémoko Meylet Koné est candidat à Tafiré, le Premier ministre Robert Beugré Mambé à Songon, et le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara à Abobo.

En face, le PDCI-RDA, principal parti d’opposition, présente un peu plus d’une centaine de candidats, notamment dans son bastion de Cocody avec le maire Jean-Marc Yacé. Toutefois, en raison du boycott décidé par le PPA-CI, le PDCI devra se passer de son allié à Yopougon.

Comme lors du précédent scrutin, les candidatures indépendantes occupent une place majeure, représentant près de 60 % des dossiers validés. Plusieurs responsables écartés par leurs formations politiques ont décidé de concourir en solo : le député sortant de Man, Sidiki Konaté (RHDP), ou encore l’ancien cadre du PDCI Maurice Kakou Guikahué, présent à Gagnoa.

Malgré la consigne officielle du PPA-CI de ne pas participer, certains de ses dirigeants ont choisi de franchir le pas. Son président exécutif, Stéphane Kipré, sera candidat à Gboguhé en indépendant. Blaise Lasm, autre cadre du parti, apparaît quant à lui sur la liste du PDCI-RDA à Dabou.

Ces législatives s’annoncent donc très ouvertes, portées par une forte dispersion des candidatures et des recompositions internes au sein des formations politiques.