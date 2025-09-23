FIFA-Football-Ballon d’or 2025 : Deux joueurs aux origines africaines aux première et 2è places

La 69è cérémonie de distinction du Ballon d’or a rendu son verdict ce 22 septembre au Théâtre du Chatelet, à Paris, la capitale française. Deux Européens aux origines africaines occupent les deux premières places au Ballon d’or 2025.

Il s’agit du Franco-Malien Ousmane Dembélé et de Yamine Lamal aux origines marocaines. Les deux joueurs sont récompensés pour leur saison sportive émérite 2024-2025 à l’échelle continentale et dans leurs pays respectifs. Le podium 2025 de ce trophée individuel est complété par le Portugais Vitinha (Vitor Machado Ferreira).

Outre ces deux joueurs aux origines africaines, d’autres joueurs provenant du continent berceau de l’Humanité se sont aussi distingués au classement dévoilé hier lundi. Il s’agit du Marocain, Achraf Hakimi classé à la 6è place (malgré ses 3 trophées majeurs gagnés la saison écoulée, ses 13 buts et 15 passes décisives), l’Egyptien Mohamed Salah qui s’est vu attribuer le 4è rang à la surprise générale, et le Guinéen Serhou Guirassy a fini à la 21è place.

Sur les 30 joueurs nominés au Ballon d’or 2025, seuls 3 Africains étaient en lice. Le seul vainqueur africain de ce trophée tant convoité demeure le Libérien Ousman Georges Manneh Weah en 1995.