Lancement ce vendredi en Côte d’Ivoire, de la campagne électorale pour les législatives du 27 décembre 2025

Le Président de la Commission électorale indépendante (CEI) ivoirienne, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a lancé jeudi 18 décembre à Abidjan «la campagne électorale en vue des élections législatives 2025».

Il a précisé que cette campagne d’une durée de huit jours, débute le vendredi 19 décembre à 00H00TU et s’achèvera le 26 décembre à minuit, la veille du scrutin.

La CEI a saisi à cette occasion, pour convier «l’ensemble des acteurs politiques et des Ivoiriens à œuvrer pour une campagne apaisée et civilisée, exhortant à proscrire le repli identitaire, la xénophobie, les invectives et les discours de haine».

La Commission électoral s’est par ailleurs, «engagée à garantir l’équité, la transparence, la sécurité du scrutin ainsi que la crédibilité des résultats» de ces législatives 2025 déterminantes pour l’animation de la vie politique du pays d’ici 2030.

Le RDHP (coalition au pouvoir depuis avril 2011), est sorti largement vainqueur des différentes joutes électorales (présidentielles, locales et législatives) organisées en Côte d’Ivoire depuis 2020.

2.740 candidats sont en lice pour se partager les 255 sièges du Parlement ivoirien. La proclamation des résultats de ces législatives 2025 est attendue «du 28 au 30 décembre, précédant le lancement de la procédure de contestation et les éventuels recours devant le Conseil constitutionnel, dont la date limite est fixée au 5 janvier 2026», a rappelé la CEI.