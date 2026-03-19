Aïd el-Fitr 2026 : Donald Trump adresse ses vœux aux Musulmans d’Afrique et du reste du monde

Le Département d’Etat américain a livré ce 18 mars le message spécial adressé par le Président des États-Unis, Donald Trump aux fidèles musulmans de l’ensemble de la planète, à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Fitr 2026, après le mois sacré du Ramadan, le mois de jeûne en Islam.

«La Première Dame et moi-même adressons nos meilleurs vœux à tous les Américains qui célèbrent l’Aïd el-Fitr», a écrit le dirigeant américain.

L’Aïd el-Fitr, célébré à la fin du mois du jeûne, « réunit les familles, les amis et les communautés musulmanes en hommage à leur dévotion spirituelle à la fin du Ramadan. Il sert également de rappel du principe fondamental américain de la liberté religieuse, principe pour lequel mon Administration se bat chaque jour», souligne le message.

«Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent cette fête, en leur souhaitant un heureux Aïd el-Fitr», a complété le milliardaire républicain qui revendique sans fards lui-même sa chrétienté.