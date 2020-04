L’état de la pandémie du coronavirus en Afrique de l’Ouest

Seize pays d’Afrique de l’Ouest sont touchés par la pandémie du Covid-19 (Coronavirus), et le bilan établi dans la soirée de ce dimanche 5 avril, fait état d’au moins 1.713 cas confirmés, 56 morts et 318 guéris.

Le pays le plus touché est le Burkina Faso où l’on dénombre, pas moins de 345 cas confirmés, 17 morts et 90 guéris. Le pays déjà confronté à une constante menace terroriste, est fortement touché par cette pandémie qui met aussi à rude épreuve son économie et son système de santé.

La Côte d’Ivoire (261 cas, 3 morts, 37 guéris) et le Nigeria (224 cas, 5 morts et 27 guéris) complètent le trio de tête. Ce dimanche, le gouvernement nigérian a décidé d’assouplir les conditions du confinement dans les États de Lagos et Ogun, ainsi que dans la capitale fédérale Abuja.

Au Sénégal, 82 personnes atteintes du Coronavirus ont été guéries et deux sont décédées sur un total de 222 cas confirmés. Le nombre de guéris est moins élevé au Ghana où seulement 31 personnes atteintes du Covid-19 ont recouvert la santé, tandis que cinq en sont mort sur 214 cas au total.

Le Niger (161 cas confirmés, 10 morts et 13 guéris) et la Guinée (121 cas confirmés et 5 guéris) sont les derniers pays de la sous-région où les cas de coronavirus franchissent la barre de 100 cas confirmés.

Dans le reste de la zone, les cas confirmés de coronavirus sont inférieurs à 50 patients, dont 45 au mali (5 morts, un guéri), 44 au Togo (3 morts, 20 guéris), 22 au Bénin (5 guéris, aucun décès), 18 en Guinée-Bissau et 13 au Libéria (3 morts et 3 guéris).

Le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone comptent respectivement moins de 10 cas de covid-19, mais ont renforcé les mesures préventives pour éviter une plus grande propagation de la maladie.