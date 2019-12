Dakhla film forum: Accompagnement cinématographique pour des jeunes étrangers et marocains issus des régions du Sud du Maroc 

Dakhla film forum a accueilli une vingtaine de jeunes étrangers et marocains issus des régions du Sud du Royaume qui ont bénéficié, du 6 au 15 décembre, d’une session de formation et d’accompagnement cinématographique, avec la participation d’étudiants et professeurs de cinéma de différents pays.

Organisée dans le but de créer des liens de rencontre, de collaboration et d’apprentissage mutuel, cette session offre l’occasion à des étudiants et lauréats du Sahara Lab de se rencontrer, collaborer et tisser des liens culturels cinématographiques avec d’autres étudiants étrangers venus d’Espagne, de France et de Slovaquie.

Cinq universités et écoles de cinéma des pays participants ont pris part à ce forum. Il s’agit de l’académie du cinéma et de la télévision de Bratislava (Slovaquie), l’école supérieure d’audiovisuel, relevant de l’Université de Toulouse (France), la faculté de communication de Cuenca, relevant de l’université de Castille-La Manche (Espagne), l’institut d’études supérieures des arts, marché de l’art, métiers de la culture (Paris) et Sahara Lab.

« Ce forum est une opportunité de se découvrir mutuellement et partager non seulement la spécificité culturelle unique de chacun, mais également les similarités de sources universelles que nous partageons tous », a déclaré le réalisateur marocain et initiateur du projet Sahara Lab, Hakim Belabbes.

Créé en 2015, Saraha Lab permet aux étudiants, sans expérience cinématographique, de partager avec le public les spécificités socioculturelles propres aux populations du Sahara marocain tout en bénéficiant de sessions de formation aux différents métiers de la production cinématographique, avec le soutien technique et académique d’un nombre de professionnels, marocains et étrangers.