Le Béninois Serge Ekue nommé nouveau président de la BOAD

Le Béninois Serge Ekue a été désigné président de la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD) en remplacement de son compatriote, Christian Narcisse Avelanède qui comptait deux mandats à la tête de l’institution (2011-2014 et 2014-2020).

Serge Ekue a été nommé sur proposition des plus Hautes Autorités Béninoises, conformément aux textes en vigueur au sein de la BOAD, et a reçu avis favorable de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), indique un communiqué de la BOAD, basée Lomé, la capitale du Togo.

Serge Ekué était déjà, depuis mai 2020, Conseiller Spécial du Président de la BOAD, avec pour principales missions de « finaliser le Plan Stratégique 2021-2025 ainsi que de superviser les stratégies de mobilisation des ressources financières de la Banque ».

Auparavant, il était Directeur Général de Natixis Banque de Financement et d’Investissement (BFI) pour le Royaume-Uni, Responsable des Solutions de Marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Directeur du Département Afrique et de la Russie pour la Banque de Grande Clientèle. Il dirigera désormais la BOAD pour un mandat de six (06) années.