La Banque centrale du Zimbabwe recadre l’usage du dollar américain

Au Zimbabwe, la Banque centrale (RBZ) est montée au créneau ce lundi pour rappeler à l’ordre les personnes qui rejettent les billets de dollars américains usagés.

Ces billets avaient effectivement été interdits dans le pays en juin 2019 au profit du dollar zimbabwéen, mais le Gouvernement avait de nouveau autorisé leur usage en mars dernier pour la commodité du public face à la pandémie de la COVID-19 en cours.

Seulement voilà, « il a été porté à l’attention de la Banque de réserve du Zimbabwe que certaines personnes refusaient d’accepter les vieux billets usagés en dollars américains, alléguant qu’ils sont vieux et détériorés et donc sans valeur », rapporte le Gouverneur de la RBZ, John Mangudya.

L’institution bancaire a « réaffirmé » les dispositions selon lesquelles « les billets en dollars américains restent valides quel que soit leur âge » et que « le gouvernement américain ne considère pas les vieilles coupures usagées comme détériorées, tant que plus de la moitié du billet est intacte et que la valeur de celui-ci est nette».

Le Zimbabwe avait réintroduit sa propre monnaie l’année dernière, après une interruption de 10 ans causée par la mise au rebut du dollar zimbabwéen en 2009 suite à une crise d’hyperinflation. Le pays a utilisé plusieurs devises étrangères au cours de cette période, le billet vert étant la principale unité de référence.