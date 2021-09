Le Zimbabwe : Energie à partir de sources renouvelables

Le gouvernement zimbabwéen s’est fixé pour objectif de produire 16,5% de son énergie à partir de sources renouvelables en 2025 et de faire passer cette part à 26,5 % d’ici 2030.

«Le but est d’accroître notre accès à une énergie propre et abordable en installant 1.100 MW de centrales d’énergies renouvelables d’ici 2025, ce qui équivaut à 16,5% de la puissance électrique nationale projetée à cet horizon et 2100 MW d’ici 2030», peut-on lire dans le National Renewable Energy Policy élaboré par le pays.

Le Zimbabwe a actuellement une production électrique de 1 000 MW pour un pic de demande de 1 800 MW, notamment en raison du manque d’eau dans ses barrages hydroélectriques qui fournissent l’essentiel de son énergie. En ayant recours aux autres sources d’énergies renouvelables, le pays entend renforcer sa sécurité énergétique.

Ainsi, 150 MW des nouvelles capacités d’ici 2030 seront constitués de mini-barrages. Le solaire sera la principale source de renouvelable avec 1 575 MW contre 100 MW pour l’éolien. Enfin, la biomasse et les autres sources d’énergies renouvelables permettront la production de 275 MW d’électricité.