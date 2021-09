Le Soudan du Sud assure désormais son autosuffisance en oxygène

La première usine de production d’oxygène du Soudan du Sud est officiellement entrée en service ce jeudi, symbole d’espoir en cette période de pandémie du coronavirus, où l’oxygène se raréfie pour la prise en charge des patients.

Cette usine a été mise en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’Hôpital universitaire de Juba, dans le cadre des mesures de soutien à la réponse nationale à la COVID-19, grâce à un prêt du guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

« Le Soudan du Sud n’importera plus d’oxygène des pays voisins et cela signifie que l’oxygène sera rapidement fourni aux établissements de la santé et que davantage de vies seront sauvées», s’est réjouit la ministre sud-soudanaise de la Santé, Elizabeth Achuei.

L’usine a une capacité de production de 2.500 litres par jour et la possibilité de remplir chaque jour environ 72 bouteilles d’oxygène de type D. Elle sera ainsi un centre de production et de distribution centralisé pour les établissements hospitaliers isolés.

Par ailleurs, l’OMS et l’Union Européenne ont doté mercredi, le Soudan du Sud d’un laboratoire de diagnostic moléculaire qui permet d’accroître le dépistage des maladies infectieuses à haut risque, dont le coronavirus.