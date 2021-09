Les électeurs à Sao Tomé-et-Principe ont pu finalement voter pour le second tour de sa présidentielle

Après deux reports successifs, les 123.000 électeurs du Sao Tomé-et-Principe ont finalement voté dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle pour élire un successeur au président Evaristo Carvalho qui n’est plus habilité par la constitution à briguer un second mandat de cinq ans.

La course à la présidence du pays oppose donc, Carlos Vila Nova du principal parti de l’opposition, l’Action indépendante démocratique (ADI, centre-droit), et Guilherme Posser da Costa du parti de la coalition gouvernementale, le Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe (MLSTP, centre-gauche).

Le vote du second tour a été retardé à cause des recours du candidat arrivé en troisième position, Delfim Neves, qui avait demandé un recomptage des voix, évoquant des «fraudes».

Initialement prévu pour le 8 août, le vote a été d’abord reporté au 29 du mois, avant d’être de nouveau ajourné au 05 septembre. La Cour constitutionnelle a finalement rejeté les recours de M. Neves.

Ce retard du second tour a contraint le président Evaristo Carvalho à rester au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel, une première dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie parlementaire au large des côtes de l’Afrique centrale.