Football : Le match Maroc-Guinée reporté à cause du coup d’Etat à Conakry

Le match de football comptant pour la seconde journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 et qui devait opposer la Guinée au Maroc à Conakry ce lundi 06 septembre 2021, a été reporté, en raison du coup d’Etat militaire qui a renversé le gouvernement d’Alpha Condé ce dimanche.

La décision a été prise par la Confédération africaine de football, avec l’accord de la FIFA, évoquant l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité des joueurs. La délégation marocaine qui était déjà à Conakry au moment du coup d’Etat, était restée coincée dans son hôtel, et l’entraineur Vahid Halilhodzic témoigne avoir entendu «des coups de feu presque toute la journée».

Les Marocains et les officiels du match ont finalement été escortés sains et saufs hors de la Guinée, dont toutes les frontières terrestres, aérienne et maritime sont désormais fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le président guinéen Alpha Condé a été renversé dimanche par des unités des forces spéciales après près de 11 années au pouvoir. Les auteurs du putsch, regroupés au sein du Comité national de rassemblement et du développement (CNRD), ont évoqué des maux divers qui, selon un porte-parole, ont amené l’armée à «prendre ses responsabilités».

Ils assurent que le président Condé est entre leurs mains et que son «intégrité physique et morale» sera respectée. Le pays est sous couvre-feu depuis hier 20h et sa Constitution est dissoute.

L’Union africaine (UA) et la CEDEAO ont aussitôt condamné ce coup d’Etat qu’une bonne partie de la population guinéenne a salué dans les rues par des scènes de joie.