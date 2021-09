Début du commerce transfrontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud

Le Soudan et son voisin du Sud ont confirmé cette semaine la reprise du commerce transfrontalier, en prélude à la réouverture de quatre de leurs postes frontaliers annoncée pour le 1er octobre prochain.

Le commerce a donc commencé le long du point de passage frontalier de Jebeleen-Renk, qui fait partie des quatre points de passage inclus dans l’accord paraphé fin août, affirme le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Soudan du Sud, Deng Dau Deng Malek.

«Ce qui se passera en octobre sera le lancement officiel, car à l’heure où je vous parle, les commerçants des deux pays traversent déjà la frontière et les affaires sont en plein essor», a déclaré M. Deng à la presse mardi à Juba.

Il s’agit d’une grande avancée des deux pays dans leurs efforts pour établir et entretenir des relations bilatérales conviviales, depuis leur scission en 2011 où la partie Sud avait voté en faveur de son indépendance, lors d’un référendum d’autodétermination, devenant ainsi le plus jeune Etat au monde et reconnu par les Nations Unies.