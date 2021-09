Le président Kagame promet un procès «équitable» au héros du film «Hôtel Rwanda»

Le président du Rwanda, Paul Kagame,s’est prononcé en début de semaine sur le procès en cours de Paul Rusesabagina, le héros du film «Hôtel Rwanda», jugé pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion.

Réagissant aux critiques concernant ce procès, le dirigeant rwandais retoque que « … cela n’a rien à voir avec le film. Rien à voir avec son statut de célébrité (…) Il s’agit des vies de Rwandais perdues à cause de ses actions et à cause des organisations auxquelles il appartenait ou qu’il dirigeait».

Paul Rusesabagina est jugé pour son soutien présumé au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d’attaques en 2018 et 2019, ayant fait neuf morts dans ce pays d’Afrique de l’Est. Il est visé par neuf chefs d’accusation, dont celui de «terrorisme».

Actuellement en détention, Paul Rusesabagina a décidé en mars dernier de boycotter la suite de son procès, dénonçant son «enlèvement» et estimant qu’il n’attend «aucune justice» des tribunaux rwandais. Ses demandes de libérations sous cautions ont été rejetées.

Le président Kagame a promis et que Rusesabagina sera «jugé aussi équitablement que possible». Les procureurs ont requis contre lui la prison à vie, et le verdict est attendu le 20 septembre 2021.