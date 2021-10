Le FMI prévoit une croissance «modeste» pour l’Afrique subsaharienne en 2021 et en 2022

Le Fonds monétaire international (FMI) a évoqué jeudi des perspectives économiques assez mitigées pour l’Afrique, où les corollaires de la pandémie du coronavirus continuent de freiner les efforts de croissance.

Pour cette année 2021 et l’année prochaine, le FMI s’attend à «une reprise relativement modeste» de l’activité économique sur le continent noir. «La reprise en Afrique subsaharienne sera la plus lente dans le monde vu que les économies développées vont croître de plus de 5% et les pays émergents ou en développement de plus de 6% », selon les prévisions dévoilées ce 21 octobre.

L’institution de Bretton Woods prédit que la croissance pour l’Afrique subsaharienne devrait ainsi s’établir à «3,7% en 2021» et «3,8% en 2022».

La faute est attribuée au très faible taux de vaccination contre la Covid-19 sur le continent, où à peine 3% de la population a reçu au moins une dose du vaccin. « Sans vaccins, les confinements ont été la seule option pour contenir le virus», ce qui a déteint négativement sur les activités économiques.

D’après le FMI, «même si 12 milliards de doses de vaccins doivent être produites en 2021, il faudra probablement plus d’un an pour qu’un nombre significatif de gens soient vaccinés», sur le continent, de quoi repousser encore les espoirs d’un rebond économique dans l’immédiat.