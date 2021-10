La vaccination anti Covid-19 obligatoire au Congo dès fin novembre 2021

A compter du 30 novembre 2021, le certificat de vaccination contre le coronavirus sera obligatoire en République du Congo, au nom d’une opération dénommée «coup de poing» contre cette pandémie.

La nouvelle restriction, le passeport sanitaire, est désormais exigible pour tous les déplacements entre les grandes agglomérations du Congo, pour les agents et les usagers de l’Administration publique et pour tout accès dans les Administrations publiques et certaines du privé.

«Le défi majeur est d’atteindre l’objectif de 30% de couverture vaccinale à fin décembre 2021 et 60% durant le premier semestre de l’année 2022», a avancé le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, lundi au lancement de l’opération «Coup de poing».

Cette opération marque, selon les autorités congolaises, une étape décisive dans la lutte contre le coronavirus. Son objectif est d’intensifier de la campagne de vaccination à travers le pays et réduire l’impact d’une troisième vague de contamination du virus.