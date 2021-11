Un premier Forum à Brazzaville sur l’énergie et le business en zone CEMAC

Le premier forum sur l’«Energie et Business» dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

La rencontre verra la participation d’une cinquantaine de délégations des compagnies pétrolières de la zone CEMAC qui réfléchiront sur la transition énergétique et la coopération Sud-Sud en Afrique.

«Nous serons plus forts au sein de la CEMAC et nous avons une politique commune», a souligné lors d’un point de presse, le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, dont le pays est coorganisateur de l’événement avec la Guinée Equatoriale.