Le FIDA injecte 1,07 millions $ dans la résilience à la COVID-19 en Somalie

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) paraphé jeudi avec la Somalie, un accord portant sur une subvention de 1,07 million de dollars destinée à financer en partie le programme «Résilience des moyens de subsistance face à la COVID-19 (RLAC-19)».

Le FIDA estime que la Somalie est confrontée à une triple crise causée par la pandémie de COVID-19, une invasion de criquets pèlerins et une grave sécheresse. Le RLAC-19 devrait donc permettre de renforcer la résilience des populations rurales pauvres à la pandémie du coronavirus et aux menaces naturelles qui pèsent sur leurs moyens de subsistance.

Le ministre somalien de l’Agriculture et de l’Irrigation, Said Hussein Iid a salué ce nouvel accord de financement, expliquant que dans son pays, «le secteur agricole a été durement touché par des années de conflit et de crise économique, et la crise est encore aggravée par la COVID-19. Les agro-pasteurs et les petits agriculteurs sont les plus touchés».

L’enveloppe annoncée par le FIDA sera sa deuxième subvention allouée à la Somalie via son Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, dont l’objectif est d’«améliorer la résilience des moyens de subsistance ruraux face à la pandémie de la COVID-19, en garantissant notamment aux populations un accès rapide aux intrants, à l’information, aux marchés et aux liquidités».