Le trésor public angolais récupère près de 11,5 milliards de dollars de fonds détournés

L’Angola a annoncé jeudi avoir récupéré au cours des trois dernières années, près de 11,5 milliards de dollars de fonds publics détournés sous forme d’argent liquide ou de biens, sur son territoire et dans le monde entier, grâce à sa vaste campagne de lutte contre la corruption.

Le ministre de la Justice, Francisco Queiroz, explique que durant cette période, le pays a lancé «715 poursuites pénales pour corruption, fraude, détournement de fonds» et autres délits financiers. «Le montant total saisi et récupéré, dans le pays et à l’étranger, s’élève à 11.486.042.997,22 dollars», précise le ministre cité par quotidien national «Jornal de Angola».

En succédant à Jose Eduardo dos Santos en 2017, le nouveau Chef de l’Etat angolais, Joao Lourenço, s’est immédiatement attaqué au fléau de la corruption. Sa campagne dans ce sens visait à récupérer des actifs qu’il soupçonne d’avoir été détournés sous le mandat de son prédécesseur.

L’ancien président angolais est accusé d’avoir remis la gestion des points vitaux du pays entre les mains de sa propre famille dont ses enfants, qui font aujourd’hui l’objet d’enquêtes judiciaires pour détournement présumé de deniers publics.