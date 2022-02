La CEMAC mobilisera plus de 8 milliard F.CFA en 2022 pour combattre la Covid-19

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) compte mobiliser en cette année 2022, plus de 8 milliards de Franc CFA dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Cette enveloppe va financer le «Plan de prévention et de surveillance» de la pandémie étalé sur 12 mois, et qui est axé sur «la coordination, la collaboration, le suivi-évaluation, le renforcement de la veille sanitaire dans les 68 points d’entrée aériens, terrestres, fluviaux et maritimes», précise un communiqué de presse publié jeudi à l’issue d’une réunion ad hoc des ministres de la Santé de la CEMAC.

Lors de cette réunion, les pays membres ont renouvelé leurs inquiétudes face à la persistance de la maladie à coronavirus, avec la circulation de nouveaux variants jugés «hautement pathogènes» et ont insisté sur la nécessité d’accroître la couverture vaccinale dans leurs territoires respectifs.

En Afrique, la partie centrale est la zone la moins touchée par la pandémie, avec un peu plus de 355.000 cas de la Covid-19 déclarés, selon les chiffres du Centre africain de contre des maladies (CDC Afrique).