Somalie : Le terrorisme frappe de nouveau à Mogadiscio en pleine élections parlementaires

Des terroristes ont perpétré une nouvelle attaque meurtrière jeudi dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio, alors que le pays s’active pour achever les élections régionales avant la date butoir du 25 février 2022.

Le drame est l’œuvre d’un kamikaze qui a fait exploser sa charge près d’un point de contrôle de la police menant au Palais présidentiel. Il visait un minibus transportant des délégués qui participent aux élections parlementaires.

Le service ambulancier de Mogadiscio a confirmé un bilan provisoire de six morts et 13 personnes blessés graves. «Les personnes tuées et blessées sont toutes des civils», a ajouté le porte-parole de la police somalienne, le colonel Abdifatah Aden Hassan, sans préciser si les délégués parlementaires en faisaient partie.

L’attentat n’a pas encore été revendiqué, mais le mode opératoire s’apparente à celui des rebelles d’Al-Shébab, très actifs en Somalie ces derniers temps.

L’incident de ce jeudi survient alors que les élections parlementaires en Somalie se poursuivent dans différentes régions. Le Gouvernement s’est donné jusqu’au 25 février prochain pour boucler ces élections qui ont déjà pris d’énormes retards.