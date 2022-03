Le FMI évoque des impacts économiques de la guerre en Ukraine sur l’Afrique

Le Fonds monétaire international (FMI) a affirmé jeudi que les économies en Afrique sont vulnérables au conflit armé qui oppose actuellement la Russie et l’Ukraine.

A l’issue d’une rencontre cette semaine avec les ministres africains des Finances, les Gouverneurs des Banques centrales africaines et les représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le FMI a identifié quatre canaux via lesquelles la vulnérabilité économique de l’Afrique va s’exprimer. Il s’agit de «l’augmentation des prix des denrées alimentaires, la hausse des prix des carburants, la baisse des revenus du tourisme, et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux».

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, estime qu’«un recalibrage des politiques est inévitable dans de nombreux pays» afin d’amortir les effets économiques de cette guerre en Ukraine. Elle a assuré, qu’«en ce moment difficile, le FMI est prêt à aider les pays africains à réduire le coût de tout ajustement politique nécessaire, grâce à des conseils stratégiques, au renforcement des capacités et à des prêts».