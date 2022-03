IDE-Afrique : la cote de la France en baisse dans le baromètre Africaleads 2022

Les résultats de la 4ème édition du «Baromètre CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique) des leaders d’opinion en Afrique» réalisé par l’Institut IMMAR (AfricaLeads) viennent d’être rendus publics, à l’occasion du Forum Afrique 2022 organisé par ‘L’Opinion’ et le CIAN.

L’atténuation du déficit d’image de la France, la progression du Canada qui devance l’Allemagne, ainsi que la réduction de l’écart entre les USA et plusieurs puissances occidentales sont les principaux faits marquants de ce «Baromètre Africaleads 2022».

Pour Etienne Giros, président délégué du CIAN, «ces résultats montrent une amélioration de l’image de la France, inédite depuis trois ans. Celle-ci tient en grande partie à l’action de ses entreprises qui sont reconnues pour leurs investissements à fort impact. Cette progression dénote avec la situation de nos voisins européens, en perte de vitesse».

Au rang des pays africains qui ont une meilleure image de la France figurent, l’Afrique du Sud en première position (42%), alors que le Rwanda, le Ghana et le Maroc se maintiennent sur le podium grâce à leur dynamisme économique et leur bonne gouvernance. Du côté des marques françaises, l’opérateur «Orange» se place parmi les entreprises les plus appréciées des leaders d’opinion africains.

Selon Mohamed El Kalchi, directeur des études d’IMMAR, «ce baromètre 2022 est le plus représentatif en termes de diversité sur le continent africain depuis le lancement de cette étude. L’échantillon inclut cette année 14 pays avec l’ajout de l’Afrique du Sud et de l’Angola. 2.895 entretiens ont été réalisés en face-à-face entre novembre 2021 et janvier 2022, un travail d’envergure qui a alimenté l’ensemble des indicateurs. Une diversité qui se retrouve également dans les profils des leaders d’opinion – chefs d’entreprise, mais aussi décideurs politiques, représentants associatifs de la société civile, professionnels des médias… – parmi lesquels 30% de femmes».

Ce Baromètre 2022 a été réalisé auprès d’un échantillon de 2.895 leaders d’opinion dans quatorze pays d’Afrique: Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Nigéria, Cameroun, République Démocratique du Congo, Kenya, Éthiopie, Angola et Afrique du Sud.