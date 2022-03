Le Gabon lève les mesures restrictives majeures anti-Covid-19

Le Chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba a ordonné la levée ce mercredi 9 mars, les mesures restrictives majeures établies depuis début 2020 par l’Etat pour freiner la propagation de la COVID-19 dans le pays.

«Je vous annonce la levée de la majorité des mesures restrictives en vigueur pour freiner l’épidémie de la COVID-19», a déclaré dans un discours officiel, le président de cet Etat d’Afrique centrale.

«Compte tenu de la situation sanitaire, celles-ci ne sont plus justifiées. J’ai instruit le Gouvernement de faire diligence pour que la levée de ces mesures et restrictions soit effective dans les meilleurs délais. Une communication gouvernementale aura lieu rapidement en ce sens. Elle contiendra l’ensemble des précisions nécessaires», a précisé et justifié le dirigeant gabonais.

Ali Bongo Ondimba a profité de cette nouvelle sortie sur la Covid-19 pour davantage encourager ses compatriotes à la vaccination anti-Covid-19, seule parade efficace à long terme à ses yeux contre la pandémie d’une part. Et d’autre part, voie royale pour faire lever définitivement l’ensemble des mesures restrictives dans le pays.

De 800 cas de contaminations/jour au plus fort de la pandémie, le Gabon recense en ce moment moins de 10 nouveaux cas/jour selon des statistiques officielles.

Le couvre-feu en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin, l’obligation d’un laissez-passer pour sortir de Libreville et ses environs, la présentation d’un test négatif ou d’une carte de vaccination pour accéder aux lieux publics étaient les mesures les plus contraignantes aux yeux des Gabonais depuis la détection du premier cas de la maladie dans ce pays, courant premier trimestre 2020.