La Banque mondiale finance le développement d’infrastructures au Soudan du Sud

Le développement infrastructurel au Soudan du Sud bénéficie d’un appui financier de la Banque mondiale, à hauteur de 120 millions de dollars.

La mise à disposition de cette enveloppe a été confirmée jeudi par le ministre soudanais des Finances et de la Planification économique, Agak Achuil Lual. Il explique, dans un communiqué que «les fonds aideront à améliorer la prestation des services de base, en particulier pour les populations les plus vulnérables du pays, et à favoriser la cohésion sociale qui est vitale pour le développement du Soudan du Sud».

Le financement a été fait via l’Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale, dans le cadre de la phase II du plan stratégique quinquennal d’amélioration de la résilience communautaire et de la gouvernance locale (ECRP-II). Ce projet bénéficiera à 920.000 personnes vivant dans 12 des 79 comtés du Soudan du Sud.

Firas Raad, directeur national de la Banque mondiale pour le Soudan du Sud, a expliqué que ce projet ciblerait les zones les plus touchées par les conflits pour intensifier les efforts de reconstruction, et qu’il serait mis en œuvre par le ministère des Finances en collaboration avec les conseils de gouvernements locaux dans tout le pays.