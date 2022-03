Le Cameroun enregistre une hausse du nombre de victimes de l’épidémie de choléra

Les chiffres de l’épidémie de choléra au Cameroun continuent de grimper, atteignant à cette date, au moins 55 décès sur près de 2.000 cas confirmés.

Cinq des dix régions du Cameroun sont touchées à savoir : le Centre, le Littoral du Nord, le Sud et le Sud-Ouest. Le dernier rapport du Centre de coordination des opérations d’urgence de santé publique (CCOUSP) indique que le Sud-ouest est la région la plus touchée, avec 1.387 cas. Il est suivi du Littoral (255 cas) où le taux de létalité est le plus fort (6,27%).

Cette épidémie de choléra a été confirmée au Cameroun début février dernier, et était seulement localisée dans la partie sud-ouest et le littoral du pays.

La riposte se heurte à des difficultés selon le CCOUSP, qui évoque notamment l’indisponibilité des unités de traitement dans certains districts de santé, l’insécurité persistante dans le Sud-Ouest anglophone du fait de revendications indépendantistes, mais aussi la faible remontée des données recueillies sur le terrain.

Une campagne de vaccination est en cours. Parallèlement, les populations camerounaises sont ainsi invitées à se laver systématiquement les mains avec de l’eau coulante et du savon, utiliser les toilettes, laver les aliments crus avant de les consommer, et de ne consommer que de l’eau potable.